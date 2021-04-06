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وزيرة الصحة تعلن تطعيم العاملين بهيئة قناة السويس بلقاح كورونا

09:47 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
وزيرة الصحة تعلن تطعيم العاملين بهيئة قناة السويس بلقاح كورونا

لقاء وزيرة الصحة برئيس هيئة قناة السويس

كتب أحمد جمعة:
التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، الفريق أسامة ربيع داخل مبنى الإرشاد بهيئة قناة السويس، وذلك لتطعيم العاملين بالهيئة بلقاح فيروس كورونا كأحد القطاعات الاقتصادية للدولة، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة هنأت الفريق أسامة ربيع على نجاح هيئة قناة السويس في تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة وعودة حركة الملاحة بقناة السويس.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة أكدت حرصها على تطعيم العاملين بهيئة قناة السويس بالتوازي مع الفئات المستحقة بتلقي لقاح كورونا من الأطقم الطبية وكبار السن، كما تبادل كل من وزيرة الصحة والسكان ورئيس هيئة قناة السويس الدروع التذكارية.

ومن جانبه توجه الفريق أسامة ربيع بالشكر للدكتورة هالة زايد لحرصها على تطعيم العاملين بهيئة قناة السويس، بلقاح فيروس كورونا، مشيدًا بجهودها في التصدي لفيروس كورونا وتوفير اللقاحات لكافة المصريين، كما ثمن دورها الكبير في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر والاهتمام بالصحة العامة، من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة.

هيئة قناة السويس التطعيم ضد كورونا أسامة ربيع هالة زايد وزيرة الصحة

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