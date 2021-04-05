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أول يوم رمضان.. تحديد مواعيد عمل المخابز وبشرى لأصحابها

04:34 م الإثنين 05 أبريل 2021
أول يوم رمضان.. تحديد مواعيد عمل المخابز وبشرى لأصحابها

مخبز

كتب- محمد سامي:

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان، إرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية، خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك؛ حرصاَ من الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين بجميع المناطق، وتيسيراَ علي أصحاب المخابز البلدية.

وقال المصيلحي إنه وجه مديريات التموين للرقابة علي المخابز لحظة بلحظة، مشيراَ إلى أن المخابز ستفتح أبوابها أمام المواطنين في شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحاَ إلى الساعة الخامسة مساءً والمخابز المستثناة حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأشار المصيلحى إلى أن تنظيم عمل المخابز في هذه الفترات في رمضان سيسمح بتوافر كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم طوال اليوم، مؤكداَ أنه كلف قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتوجية المطاحن إلى تسليم الدقيق للمخابز طبقاً للمواعيد المقررة.

مخابز مواعيد عمل المخابز في رمضان أول يوم رمضان شهر رمضان

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