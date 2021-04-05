استعدادًا لرمضان.. وزير الزراعة: توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنافذ الوزارة

كتب- أحمد مسعد:

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الإنتاج والزراعات المحمية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان ومنتجاتها المختلفة، وكذلك السلع الغذائية المختلفة ومواد البقالة والخضر والفاكهة والياميش بكافة المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات، استعدادا لشهر رمضان المعظم.

وطالب وزير الزراعة، في بيان اليوم، بتوفير المنتجات الغذائية أيضا عن طريق السيارات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، حيث يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.

يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خاصة خلال هذا الشهر الكريم.fبحسب بيان صحفي.

وكلف القصير الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف عمليات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، فضلا عن التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.