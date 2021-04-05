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كورونا في 24 ساعة| أعراض جانبية للقاحات ومضاعفات خطيرة بعد الشفاء

07:00 ص الإثنين 05 أبريل 2021
كورونا في 24 ساعة| أعراض جانبية للقاحات ومضاعفات خطيرة بعد الشفاء

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 333 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 156219 حالة حتى اليوم.
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