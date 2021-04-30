الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة زيادة البنزين

كتب- أحمد مسعد:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة زيادة أسعار البنزين.

وأضاف المركز أنه بعد التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لا صحة لارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة زيادة أسعار البنزين، مُشددةً على استقرار أسعار السلع الأساسية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي دون أي زيادات، بل وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنحو 15%، فيما تصل نسبة التخفيض إلى 25% لبعض السلع، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر مقبلة.

وأشارت إلى تشديد الرقابة على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.