السيسي يعزي الهند في ضحايا جائحة كورونا: نأمل تجاوز هذه الفترة العصيبة

كتب - محمود مصطفى:

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، العزاء إلى حكومة الهند وشعبها في ضحايا جائحة كورونا.

وقال الرئيس السيسي في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة:" بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا، ونأمل في أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن".

وتابع الرئيس السيسي:"متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف".