10 صور من التحرير قبل خروج موكب المومياوات من المتحف المصري

درست في السربون.. من هي "آية الغرياني" التي ظهرت في احتفال موكب المومياوات؟

انطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة (صور)

تصوير- هاني رجب:

ظهر ميدان التحرير في أبهى صوره على الإطلاق، قبل الدقائق الأخيرة من احتفالية موكب المومياوات الملكية.

ويبدأ بعد قليل موكب نقل 22 مومياء ملكية بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات من متحف التحرير إلى متحف الحضارة حيث مقر عرضهم الدائم به.