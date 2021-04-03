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10 صور من التحرير قبل خروج موكب المومياوات من المتحف المصري

07:18 م السبت 03 أبريل 2021
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تصوير- هاني رجب:

ظهر ميدان التحرير في أبهى صوره على الإطلاق، قبل الدقائق الأخيرة من احتفالية موكب المومياوات الملكية.

ويبدأ بعد قليل موكب نقل 22 مومياء ملكية بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات من متحف التحرير إلى متحف الحضارة حيث مقر عرضهم الدائم به.

ميدان التحرير نقل المومياوات الملكية موكب المومياوات الملكية احتفالية موكب المومياوات

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