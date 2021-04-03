مطار القاهرة: سفر ووصول 268 رحلة لنقل 31 ألف راكب.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، مغادرة ووصول 31 الف راكب على متن 268 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة، وصول 138 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 18 ألف راكب، ومغادرة 130 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو افريقية ، تقل على متنها حوالي 13 ألف راكب.

من جانبها تقوم سلطات المطار باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.