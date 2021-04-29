رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد
كتب- نشأت علي:
بعث المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وقال جبالي في نص البرقية: "يطيب لنا أن نتقدم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين بأصدق التهاني مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وأن يرفُل شعبها في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان."
وأكد: "عرفناكم قداسة البابا مثالاً يحتذى في الوطنية، ومواقفكم المساندة للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطني التي تزيده الشدائد والمحن تماسكاً وتلاحماً، فما بين عنصرى الأمة كثير ومتين وأكبر من الحصر وأجل عن الوصف".
واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، بالدعاء، قائلا: "رعى الله وحدتنا، وأدام ألفتنا".
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