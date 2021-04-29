رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

12:13 م الخميس 29 أبريل 2021
رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‏، وجميع الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال جبالي في نص البرقية: "يطيب لنا أن نتقدم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع ‏الإخوة المسيحيين بأصدق التهاني مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد ‏القيامة المجيد، داعين المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وأن ‏يرفُل شعبها في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان.‏"

وأكد: "عرفناكم قداسة البابا مثالاً يحتذى في الوطنية، ومواقفكم المساندة ‏للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطني التي ‏تزيده الشدائد والمحن تماسكاً وتلاحماً، فما بين عنصرى الأمة كثير ومتين وأكبر ‏من الحصر وأجل عن الوصف".

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، بالدعاء، قائلا: "رعى الله وحدتنا، وأدام ألفتنا".​

حنفي جبالي مجلس النواب البابا تواضروس الثاني عيد القيامة المجيد

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