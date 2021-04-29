رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد العمال.

وقال رئيس مجلس الشيوخ في نص البرقية: "الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عظيم التحية والإعزاز والتقدير.. يطيب لي أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ بأزكى التهاني بمناسبة عيد العمال تلك المناسبة الغالية والخاصة بفئة رائعة من أبناء الشعب المصري وهم العمال سند المصريين وسواعدهم الفتية في سبيل تعظيم الإنتاج وتحقيق التنمية".

وتابع: "إنني إذ أتقدم لكم ولشعب مصر وعماله بالتهنئة لندعو الله أن يوفقكم دائما في كل ما تقومون به من جهد وعمل وما يتخذونه من قرارات تنتصرون فيها لعمال مصر في كافة المواقع إيمانا منكم بدورهم الكبير في خدمة الوطن والاقتصاد المصري وتحقيق ما ترنو له بلادنا من رخاء وازدهار".​