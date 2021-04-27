تحذير من انهيار القطاع الصحي.. الصحة العالمية توجه رسالة مهمة للدول

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك زيادة ملحوظة في عدد إصابات فيروس كورونا بدول الإقليم وبينها مصر.

وقال "المنظري" ردًا على سؤال مصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه كما لاحظتم بعد البدء في حملة التطعيم بمختلف دول العالم كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات، ولكن هذا الاطمئنان أصبح فوق العادة وأدى لنوع من الاطمئنان الزائف بأننا قاربنا على الانتهاء من الجائحة وتراخينا في تطبيق الإجراءات الاحترازية وأصبح هناك انخفاض ملحوظ في ارتداء الكمامات وزيادة الحركة داخل الدول وانخفاض في تطبيق الإجراءات الوقائية، مما تسبب في ارتفاع جديد لأعداد الإصابات عالمياً.

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد نحو 5 ملايين حالة إصابة على مستوى العالم فضلًا عن الزيادة في عدد الوفيات.

وأشار المنظري إلى أنه وسط ذلك، فالإقليم ليس استثناء من هذا الوضع، فهناك 12 دولة من بين 22 دولة بالإقليم أبلغت عن زيادة الإصابات وبنسب مقلقة وصلت لـ 22%، بخلاف زيادة الوفيات بنسبة 17%.

وشدد على أن الحل هو الالتزام كأفراد ومجتمعات بالإجراءات الوقائية ونهج الحكومة الواحدة بجميع القطاعات الحكومية والخاصة، وإلا سينهار القطاع الصحي.