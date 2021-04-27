درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء (العظمى 37)

كتب – يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد الأحوال الجوية غدا الأربعاء، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وقال الخبراء في بيان اليوم، إن حالة الطقس نهارا، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد، أن الطقس ليلا، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد.

وأشار الخبراء، أن الظواهر الجوية المتوقعة، تتمثل في نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 17 ـ 32 درجة، والسواحل الشمالية الغربية بين 17 ـ 25، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 16 ـ 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 23 ـ 33، وشمال الصعيد بين 21 ـ 33، وجنوب الصعيد بين 28 ـ 37 درجة مئوية.

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