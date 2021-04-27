وزير الإسكان يستعرض مشروع إعادة تخطيط وتطوير المدخل الجنوبى لمدينة الجيزة

11:01 ص الثلاثاء 27 أبريل 2021
وزير الإسكان يستعرض مشروع إعادة تخطيط وتطوير المدخل الجنوبى لمدينة الجيزة

اجتماع وزير الإسكان

كتب- مصراوي:
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لاستعراض مشروع إعادة تخطيط وتطوير المدخل الجنوبي لمدينة الجيزة، والذي يهدف للربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى في النطاق المحيط، والاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة على الواجهة النيلية، والمحاور الرئيسية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والمجموعة الاستشارية للمشروع.

وأكد وزير الإسكان، أن المشروع يهدف أيضاً لربط منطقة المدخل الجنوبى للجيزة بالمحاور الرئيسية المحيطة، وإنشاء مركز نقل جماعى بمنطقة المنيب لحل مشكلة منظومة النقل والمواقف العشوائية، وما تسببه من اختناقات مرورية بتلك المنطقة، وإنشاء مراكز إدارية وخدمية تلبى احتياجات المواطنين.

ووجه الوزير، بوضع برنامج زمنى تنفيذى للحلول المرورية، ووضع تصور لتنفيذها مرحلياً، فهى أساس التطوير فى المنطقة، وستعمل على تحقيق السيولة المرورية، وتسهيل الاتصالية، وكذا وضع قائمة بالمشروعات المقترح تنفيذها لتطوير المدخل الجنوبى لمدينة الجيزة، حيث سيتم تنفيذ هذه المشروعات على مراحل متتابعة، سواء من خلال الدولة، أو يتم طرحها للقطاع الخاص، وحساب تكلفة تنفيذ الحلول المرورية، والأعمال الصناعية التى سيتم تنفيذها.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجموعة الاستشارية، مخطط تطوير المنطقة، ومقترح استعمالات الأراضى، ومحاور الحركة، ومقترحات الحلول المرورية، والتعامل مع مواقف وسائل المواصلات المختلفة، من أجل تيسير الحركة المرورية، بجانب استعراض الأنشطة والمشروعات السكنية والخدمية المقترح تنفيذها.

عاصم الجزار وزير الإسكان مدينة الجيزة

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