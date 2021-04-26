وزير النقل: تم استيراد 110 جرارات في زمن قياسي لا يمكن تطبيقه عالميًّا في عام واحد

12:12 م الإثنين 26 أبريل 2021
وزير النقل: تم استيراد 110 جرارات في زمن قياسي لا يمكن تطبيقه عالميًّا في عام واحد

الفريق مهندس كامل الوزير

كتب- نشأت علي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن أية شركات نتعاقد معها لجرارات السكك الحديدية، نتعاقد معها على صيانة وقطع غيار 15 عامًا، حتى لا نجد أنفسنا أمام مشكلة عطل في أي منها أو نقص قطع غيار؛ ولكي نضمن ألا يحدث أي طوارئ لمدة 15 عامًا في تلك الجرارات الجديدة.

وأضاف الوزير، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين: قُمنا باستيراد 110 جرارات وإعادة تأهيل 41 أخرى، علمًا بأن الـ110 جرارات كانت في عام كورونا فقط، وأنه لولا الضغط المستمر والعلاقات مع الأمريكان لم نكن لنحصل على جرار واحد، وأن نحصل على هذا الكم في عام واحد لهو زمن قياسي لا يمكن تطبيقه في أي مكان في العالم.

واستطرد وزير النقل: نخصص ورشة لكل نوع من أنواع الجرارات؛ ليكتسب المهندسون خبرة في كل نوع من الأنواع، وكل عربات الركاب الجديدة بها أحدث تكنولوجيا؛ ضمانًا لسلامة السيارات وتقديم خدمة متميزة.

واختتم الوزير: كان هناك 3200 عربة ركاب؛ منها 2200 تصلح للعمل فقط، وما يقارب الألف عربة معطلة على الطرق الجانبية دائمًا، وهو ما لم يعد موجودًا حاليًّا عقب عمليات التحديث.

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