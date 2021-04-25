الإمام الأكبر يعلن استعداد الأزهر المساهمة في إغاثة مصابي حريق مستشفى بغداد

06:01 م الأحد 25 أبريل 2021
الإمام الأكبر يعلن استعداد الأزهر المساهمة في إغاثة مصابي حريق مستشفى بغداد

الإمام الأكبر أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استعداد الأزهر بكافة قطاعاته الطيبة للمساهمة في إغاثة ورفع المعاناة عن مصابي حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب"، بالعاصمة العراقية بغداد، والذي راح ضحيته ما يزيد عن ال ٨٠ شخصا، وعشرات المصابين.

جاء ذلك خلال تدوينة لشيخ الأزهر على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، باللغتين الإنجليزية والعربية، الأحد، وجه فيها واجب العزاء إلى الشعب العراقي الشقيق، قائلًا "خالص العزاء للشعب العراقي الشقيق في ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى كورونا، وأؤكد تضامن الأزهر الشريف وعلمائه مع إخواننا العراقيين في مصابهم الجلل، واستعداد الأزهر بكافة قطاعاته الطبية في المساهمة في رفع المعاناة عن إخواننا من المصابين في هذا الحادث الأليم".

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حريق مستشفى بغداد العراق

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