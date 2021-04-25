تحية تقدير لخير أجناد الأرض.. رئيس "النواب" يهنئ المصريين بذكرى تحرير سيناء

كتب- نشأت علي:

هنَّأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المصريين بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد: تحتفل مصر اليوم بمناسبة غالية وعزيزة على قلوب كل المصريين، وهى عيد تحرير أرض سيناء الغالية.

وذكر جبالي أن ذلك اليوم يحمل إلينا ذكرى خالدة؛ حيث استطاعت فيه مصر تحرير بقعة عزيزة من أرضها بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وهي ذكرى ستظل مضيئة في قلوب وألباب كل المصريين؛ حيث استردت مصر أرض سيناء كاملة بعد سلسلة طويلة من الصراع المصري- الإسرائيلي، والذي انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية.

وقال رئيس مجلس النواب: تحية تقدير وإعزاز لخير أجناد الأرض الذين واجهوا أعتى الغزاة على مر التاريخ، وخاضوا معارك عديدة ضحوا فيها بشهداء سقطوا في معارك الشرف والفداء؛ دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها وكرامة شعبها.