بينها الدعم.. 321 مليار جنيه مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة

كتب- محمد نصار:

ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي لموازنة "2021 - 2022" أمام مجلس مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وقال معيط إن مخصصات العلاوة الخاصة بلغت 2 مليار و762 مليون جنيه، فيما بلغت مخصصات المنحة 340 مليون جنيه.

وبلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليار و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليارا و329 مليونا و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.

وتتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تخصيص نحو 164 مليارا و246 مليونا و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعي، و70 مليون جنيه مخصصات معاش الطفل.

وبلغ حجم المساعدات الاجتماعية نحو 135 مليارا و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليارا و998 مليونا و276 ألف جنيه مساهمات في صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية.

وبلغ إجمالي حجم المنح بالموازنة من حكومات أجنبية مليار و85 مليونا و422 مليون جنيه منحا من منظمات أجنبية.