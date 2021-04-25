السيسي في ذكرى تحرير سيناء": "الأرض بالنسبة لنا هي العرض.. والشرف والكرامة"

كتب- محمد عبدالناصر:

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحية والتقدير للشعب المصري في ذكرى عيد تحرير سيناء الـ39.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بموقع فيسبوك، نص رسالة الرئيس قائلا: "في ذكرى تحرير سيناء الغالية، أتوجه بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري، الذي يثبت في كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد مهما كانت العقبات أو المعوقات، فقد كان تحرير سيناء نتاج معركة نضال وكفاح طويلة خاضها أبناء الشعب المصري.

وتابع الرئيس: "الأرض بالنسبة لنا هي العرض.. والشرف والكرامة وقدس الأقداس التي لن نتخلى عنها أبدا. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها".