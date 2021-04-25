السيسي في ذكرى تحرير سيناء": "الأرض بالنسبة لنا هي العرض.. والشرف والكرامة"

12:58 م الأحد 25 أبريل 2021
السيسي في ذكرى تحرير سيناء": "الأرض بالنسبة لنا هي العرض.. والشرف والكرامة"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحية والتقدير للشعب المصري في ذكرى عيد تحرير سيناء الـ39.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بموقع فيسبوك، نص رسالة الرئيس قائلا: "في ذكرى تحرير سيناء الغالية، أتوجه بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري، الذي يثبت في كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد مهما كانت العقبات أو المعوقات، فقد كان تحرير سيناء نتاج معركة نضال وكفاح طويلة خاضها أبناء الشعب المصري.

وتابع الرئيس: "الأرض بالنسبة لنا هي العرض.. والشرف والكرامة وقدس الأقداس التي لن نتخلى عنها أبدا. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها".

الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكرى تحرير سيناء سيناء السيسي

الخبر التالى:

مفتي الجمهورية: إفطار الطلاب في رمضان جائز بشرط
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:التعليم: انتهاء العام الدراسي لهذه الصفوف بنهاية شهر أبريل الحالي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا