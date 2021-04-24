شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الأحد

11:52 م السبت 24 أبريل 2021
شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الأحد

الطقس

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد، ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، حار على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلًا، من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح مثيرة للرمال والأترية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأحد: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة موجة الحر الطقس الأرصاد

الخبر التالى:

​القوى العاملة: تحصيل 1.8 مليون جنيه مستحقات لعامل مصري في قطر
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 219774

    عدد المصابين

  • 165348

    عدد المتعافين

  • 12914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي: لا يمكن خلق وظائف لملايين الشباب المصري بدون استقرار الأمن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا