"الملك البريء" كتاب جديد للكاتب محمد أمين العوضي عن المصريين القدماء

07:25 م السبت 24 أبريل 2021
"الملك البريء" كتاب جديد للكاتب محمد أمين العوضي عن المصريين القدماء

كتاب الملك البريء

كتب- أسامة علي:

أصدرت دار الزيات للنشر والتوزيع، كتاب الملك البريء، للكاتب محمد أمين العوضي.

ويتناول الكاتب، الدفاع عن أجدادنا المصريين القدماء، خاصة الملك رمسيس الثاني الذي تم إلصاق عدد من التهم إليه عمدًا لأنه من أعظم ملوك مصر على مر العصور.

وقال الكاتب، إنه منذ بدء الخليقة مرورًا بكل العصور، كان الوازع الديني هو حجر الأساس هو المؤثر في الشعوب، وهذا ما اعتمد علية اليهود في تشويه تاريخنا وهويتنا المصرية للوصل إلى مآربهم وللأسف الشديد ساعدهم في ذلك بعض شيوخ وخطباء الإسلام الذين اتخذوا من الإسرائليات مصادر لتوصيل المعلومة إلى الناس، ومنها أن حكماء مصر فراعنة جبابرة ظلمة يحاربون الأنبياء ويستعبدون البشر، لذا يتناول الكتاب الدفاع وتوضيح بعض المغالطات عن تاريخ المصريين القدماء.

الملك البريء محمد أمين العوضي دار الزيات للنشر

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