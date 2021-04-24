متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد في مطار القاهرة
05:24 م السبت 24 أبريل 2021
كتب- محمد سامي:
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم السبت، في مطار القاهرة أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
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