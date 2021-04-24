وزير التموين: حملات مكثفة على محطات الوقود بعد تحديد الأسعار الجديدة

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إنه وجَّه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين، بإنشاء غرف مركزية بكل مديرية والإدارات التابعة لها، بتسيير حملات لمحطات الوقود؛ للتأكد من التزامها بالبيع بالأسعار الجديدة للمحروقات والمعلن عنها بعد تحريك أسعار البعض منها، أمس، بموجب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

ووجه المصيلحي مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمتابعة الموازين بمحطات الوقود أيضًا، والتأكد من التزامها بالمعايير الجديدة وضبط موازين المحطات مع الأسعار الجديدة للمحروقات.

وأكد وزير التموين أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة والمتمثلة في قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمديريات التموينية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، تقوم بحملات يومية للتأكد من التزام محطات الوقود بالبيع بالأسعار الجديدة للمحروقات.

وأكد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريرًا من الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، أفاد أن كل الأمور بمحطات الوقود تسير بشكل طبيعي.

وأشار التقرير الوارد من القطاعات الرقابية بالوزارة والمديريات بناء على الجولات الميدانية، إلى توافر الوقود بالمحطات بنسب كبيرة، مؤكدًا التزام كل محطات الوقود بالأسعار المقررة وقيام مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجعة معظم موازين محطات الوقود؛ للتأكد من مطابقتها للأسعار الجديدة.

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين الاتصال بالأرقام التالية حال وجود أية شكوى، والإبلاغ عنها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية على الخط الساخن 16528 أو من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.