وزير الإسكان يتفقد اللمسات الأخيرة للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة

08:44 م الخميس 22 أبريل 2021
وزير الإسكان يتفقد اللمسات الأخيرة للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات الأخيرة للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

كما تجول وزير الإسكان، بمنطقة الفيلات بمدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).

وأشار الوزير إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، حيث بلغت نسبة الإنجاز 94 %.

عاصم الجزار وزير الإسكان كورنيش مدينة المنصورة الجديدة

الخبر التالى:

​اليوم.. "الهجرة" تنظم ندوة "اتكلم عربي وعيشها بالمصري" عبر تطبيق clubhouse
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مجموعة مسلحة تسيطر على مناطق في غرب إثيوبيا حيث يقع سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا