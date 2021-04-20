"الشعب الجمهوري" عن زيارة رئيس الوزراء لليبيا: تؤكد اهتمام مصر بعودة التنمية لليبيا

04:38 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
"الشعب الجمهوري" عن زيارة رئيس الوزراء لليبيا: تؤكد اهتمام مصر بعودة التنمية لليبيا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- مصراوي:

ثمن حزب الشعب الجمهوري زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و11 وزيراً مصرياً، إلى ليبيا اليوم، بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وبحث ملفات الإعمار والتنمية بليبيا الشقيقة.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه اليوم أن هذه الزيارة تؤكد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات الماضية، حول العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص مصر على خروج ليبيا في أسرع وقت من هذا النفق المظلم، وعودتها لمسارها الطبيعي، وعودة عجلة العمل والتنمية والإعمار للدوران بداخلها.

وأشار الحزب إلى أنه يجدد تأييده لكل الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية والدولة المصرية للوقوف بجوار الأشقاء الليبيين، حتى عودة ليبيا لوضعها الطبيعي في المنطقة، وعودة الحياة الطبيعية لكل الشوارع الليبية.​

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ليبيا الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الشعب الجمهوري

الخبر التالى:

الإمام الأكبر ينعى السفير ياسر عاطف نائب مساعد وزير الخارجية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 217186

    عدد المصابين

  • 163812

    عدد المتعافين

  • 12778

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قرار وزاري بتحديد الأعمال التي لا يجوز فيها تشغيل النساء- يطبق غدا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا