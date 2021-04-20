محافظة الجيزة: استمرار حملات الضبط ورفع الإشغالات ومتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية

كتب- مصراوي:

وجه أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الضبط؛ لإحكام السيطرة على مخالفات الباعة والمحال، وتشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا .

وذكرت المحافظة - في بيان، اليوم- أنه تم تطهير وتعقيم 10 مساجد بقرية بشتيل ضمن فعاليات الحملات اليومية لمركز ومدينة أوسيم لتطهير المنشأت العامة ودور العبادة بالتنسيق مع الإدارة البيطرية والإدارة الصحية بالمدينة، وضبط مقاهٍ مخالفة لتقديمها "الشيشة"، بالإضافة إلى 56 حالة إشغال للطريق بشارع المسابك.

كما قام حي العمرانية من خلال إدارة البيئة بتطهير مبنى الحي والمركز التكنولوجي، كما تم شن حملة لرفع السيارات المتهالكة وتحسين حالة المرور بشارع عثمان محرم بداية من الطريق الدائرى وحتى شارع الهرم، وتواصل أجهزة الحي جهودها لتوسعة وإزالة الأرصفة القديمة وفرد طبقة الدقشوم بشارع العشرين تمهيداً لبدء أعمال الرصف بالشارع.

وبنطاق مركز ومدينة الواحات البحرية تم رش وتعقيم مبنى مستشفى الواحات البحرية المركزي والعيادات الخارجية وميدان مسجد الرحمن و21 مسجدا وعدد من الشوارع الرئيسية بمدينتي الواحات والباويطي.

كما تمكنت حملة مكبرة لأجهزة حي الهرم وبالتنسيق مع شرطة المرافق من رفع إشغالات المحال والباعة الجائلين بشوارع ( الشهيد أحمد حمدى، الطوابق، الأربعين، الملك فيصل، المريوطية).

ومن خلال حملة مماثلة تمكنت أجهزة حي الدقي من ضبط مخالفات المقاهي والمحال العامة بــ ( ميدان عمان، ميدان المساحة، شارع التحرير، شارع سليمان جوهر، شارع محيى الدين أبوالعز) حيث تم مصادرة 77 "شيشة" ورفع إشغالات الأكشاك وتحرير 12 محضر إشغال طريق وكلبشة 7 سيارات مخالفة لأماكن الانتظار.

ونجحت أجهزة مركز ومدينة الحوامدية في إصلاح 3 حالات أعطال بشبكات مياه الشرب، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فيما انتهى مركز ومدينة العياط من أعمال صيانة واستبدال كشافات الإنارة بشوارع قرية المقاطفية التابعة للوحدة المحلية بميت القائد وعزبة الورد بكفر حميد، وإعادة تنصيب عمود إنارة على طريق مصر أسيوط الزراعي بنطاق قرية العطف بعد إصلاحه وإجراء أعمال الصيانة اللازمة له.

ومن خلال لجان المتابعة المسائية لمركز ومدينة البدرشين تم رصد حالة بناء مخالف على مساحة 150م2 بمنشية دهشور التابعة للوحدة المحلية بالمرازيق، حيث تم مصادرة مواد ومعدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك، كما قام مسئولو الإنارة بإجراء أعمال الصيانة لعدد 15 عمود إنارة بقرية سقارة وولاعتي المريوطية والمثلث.

وبنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر قامت إدارة الإشغالات بفض سوق نكلا، كما يجرى العمل على تبطين ترع (وردان الكبيرة، فهمى، كفر حكيم، أم دينار)، وصيانة أعمدة الإنارة بقرى ( أبوغالب، الرهاوى، وردان، طريق الملك، طريق المريوطية، الوحدة بالمنصورية، عزبة الديب)، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الدهان للأرصفة وتزيين الأعمدة بلمبات الليد بقرى (الجلاتمة، مناشى البلد، المنصورية، المدينة، نكلا، بنى سلامة، الجلاتمة، أتريس)، كما تمكنت حملة لإدارة الإشغالات بشوارع المدينة من ضبط 15 مقعدا و14 أنبوبة بوتاجاز، وتحرير 7 محاضر إشغال طريق لمرتكبيها وإيداع المضبوطات مخازن المدينة.