​"ارتفعت 10%".. رئيس الحجر الزراعي يكشف حجم صادرات مصر

12:28 ص الثلاثاء 20 أبريل 2021
​"ارتفعت 10%".. رئيس الحجر الزراعي يكشف حجم صادرات مصر

الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حجم الصادرات الزراعية المصرية، الذي ارتفع بنسبة 10% عن العام الماضي رغم جائحة فيروس كورونا.

وقال العطار في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، إن المقصد الأول للصادرات الزراعية المصرية هي الاتحاد الأوروبي، وروسيا، ثم الدول العربية أبرزهم "السعودية، الإمارات"، مشيرًا إلى أن الاحصائيات لأبرز 3 محاصيل تفيد بأن الوجهة الأولى للصادرات الزراعية دول أوروبا.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي، أن إجمالي الصادرات المصرية للموالح بلغت مليون و595 ألف و127 طنًا، لدول روسيا، هولندا، الصين، السعودية، الإمارات، بإجمالي 932 ألف و993 طنًا.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى أن محصول العنب من أفضل الفاكهة المصدرة للخارج ويحتل المركز الرابع من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، بإجمالي بلغ 139 ألف طن، حيث جاءت دول انجلترا، هولندا، ألمانيا، سلوفينيا، روسيا، على رأس الدول المستوردة.

أحمد العطار الحجر الزراعي الصادرات الزراعية المصرية فيروس كورونا

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