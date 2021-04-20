الزراعة: تحصين أكثر من 1.3 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام
كتب- أحمد مسعد:
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، التي بدأت يوم 3 أبريل 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
وأوضح رئيس هيئة الخدمات والمتابعة البيطرية، الاثنين، أنه تم تحصين مليون و315 ألف و641 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بينها مليون و9 آلاف و222 رأس أبقار، و270 ألف و491 رأس أغنام، و35 ألف و928 رأس ماعز حتى 16 أبريل الجاري.
الخبر التالى:"ارتفعت 10%".. رئيس الحجر الزراعي يكشف حجم صادرات مصر
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
216334
عدد المصابين
-
163479
عدد المتعافين
-
12738
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
141975529
عدد المصابين
-
120506024
عدد المتعافين
-
3031891
عدد الوفيات
إعلان