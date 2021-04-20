الزراعة: تحصين أكثر من 1.3 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

12:28 ص الثلاثاء 20 أبريل 2021
الزراعة: تحصين أكثر من 1.3 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

تحصين الماشية- أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، التي بدأت يوم 3 أبريل 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح رئيس هيئة الخدمات والمتابعة البيطرية، الاثنين، أنه تم تحصين مليون و315 ألف و641 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بينها مليون و9 آلاف و222 رأس أبقار، و270 ألف و491 رأس أغنام، و35 ألف و928 رأس ماعز حتى 16 أبريل الجاري.

تحصين الماشية الجلد العقدي جدري الأغنام وزير الزراعة هيئة الخدمات والمتابعة البيطرية الثروة الحيوانية

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