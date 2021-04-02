​​​مطارا الأقصر والغردقة يستقبلان أولى رحلات شركة "TAROM" الرومانية

كتب- محمد عبيد:

وصل إلى مطاري الأقصر والغردقة الدوليين، اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الرومانية TAROM، بخط سير ( بوخارست - الأقصر / الغردقة - بوخارست) على متنها 166 سائحًا قادمين إلى المطارين، تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه في مطار الأقصر، كما استقبل فريقا العلاقات العامة في المطارين الركاب، والترحيب بهم مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المشددة، والتباعد الاجتماعي حفاظًا على السلامة العامة.

وقالت وزارة الطيران المدني إنه هذه هي المرة الأولى، التي يستقبل فيها مطار الأقصر رحلات الشركة الرومانية، في الوقت التي تستأنف فيه رحلاتها لمطار الغردقة بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.