أكبر دعم.. ميري: الصحفيين حصلت على ١٢٥ مليون جنيه من الدولة العامين الماضيين
كتب ــ مينا غالي:
أعلن خالد ميرى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، وكيل النقابة، أن النقابة حصلت على دعم ١٢٥ مليون جنيه كأكبر دعم في التاريخ خلال العامين الماضيين.
وردد عدد من الصحفيين خلال انعقاد الجمعية العمومية، الجمعة، هتافات "حرية" و"عايزين نقابة حرة العيشة بقت مرة".
ووقف الصحفيون دقيقة حداد على روح الصحفي محمد منير الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
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