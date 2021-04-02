أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

أكبر دعم.. ميري: الصحفيين حصلت على ١٢٥ مليون جنيه من الدولة العامين الماضيين

03:53 م الجمعة 02 أبريل 2021
أكبر دعم.. ميري: الصحفيين حصلت على ١٢٥ مليون جنيه من الدولة العامين الماضيين

خالد ميري

كتب ــ مينا غالي:

أعلن خالد ميرى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، وكيل النقابة، أن النقابة حصلت على دعم ١٢٥ مليون جنيه كأكبر دعم في التاريخ خلال العامين الماضيين.

وردد عدد من الصحفيين خلال انعقاد الجمعية العمومية، الجمعة، هتافات "حرية" و"عايزين نقابة حرة العيشة بقت مرة".

ووقف الصحفيون دقيقة حداد على روح الصحفي محمد منير الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

خالد ميري انتخابات التجديد النصفي نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين

الخبر التالى:

عمومية الصحفيين ترفض ميزانية النقابة.. وتجدد رفضها للتطبيع مع الكيان الصهيوني
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق بشرق القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا