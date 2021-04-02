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القوات المسلحة تنظم احتفالية لحصول كلية الضباط الاحتياط على شهادات الأيزو

01:58 م الجمعة 02 أبريل 2021
القوات المسلحة تنظم احتفالية لحصول كلية الضباط الاحتياط على شهادات الأيزو

القوات المسلحة تنظم احتفالية لحصول كلية الضباط الا

كتب ــ محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة احتفالية لتسليم شهادات الاعتماد الدولية الأيزو "ISO"، كلية الضباط الإحتياط، والتى جاءت تتويجاً لاهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمنشآت التعليمية، لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن ورفع رايته خفاقة فى كافة المحافل الإقليمية والدولية .

وحصلت كلية الضباط الإحتياط على شهادة مواصفة ( جودة التعليم - جودة الإدارة - سلامة الأغذية - جودة الأمن والسلامة المهنية - جودة البيئة ) .

وألقى مدير كلية الضباط الاحتياط، كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أكد فيها أن الكلية تواصل دورها لإعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية، متبعة كافة المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية.

حضر مراسم تسليم شهادات الاعتماد الدولية "ISO"، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومدير كلية الضباط الاحتياط، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلي الجهة المانحة وممثلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

شهادات الأيزو القوات المسلحة المنشآت التعليمية محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي محمد فريد

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