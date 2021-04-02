محافظ المنيا يهدي درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية

كتب - محمود مصطفى:

أهدى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، درع المحافظة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأهدى وزير الأوقاف، محافظ المنيا بعض إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامي، يأتي ذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.

و أشاد محافظ المنيا بجهود، وزير الأوقاف في خدمة الدين والوطن مؤكدًا أنه يقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفي خدمة بيوت الله.

وحضر اللقاء الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، والمهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري، والدكتور خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، والدكتور هشام عبد العزيز علي أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف المنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والشعبية.