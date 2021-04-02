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​​طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة لرفع سعر طن القصب إلى 1000 جنيه

02:00 ص الجمعة 02 أبريل 2021
​​طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة لرفع سعر طن القصب إلى 1000 جنيه

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن حزب "حماة الوطن" بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الزاراعة السيد القصير، لرفع سعر طن قصب السكر إلى 1000 جنيه بدلاً من 720جنيهًا.

وقال النانب في طلب الإحاطة إن السعر لم يتحرك منذ عام 2016 وكانت يومية عامل الزراعة في هذا الوقت 60 جنيهًا وسعر صفيحة الجاز 60 جنيهًا، بينما زادت تلك الأسعار حاليًا إلى 120 جنيهًا للعامل في اليوم، بخلاف الزيادة في أسعار الزيت والسولار بنسبة 100% وفي جميع المستلزمات الزراعية التي يشتريها الفلاح، في حين أن سعر قصب السكر ثابت لا يتحرك.

مجلس النواب وزارة الزراعة القصب مجلس الوزراء
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