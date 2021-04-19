شوقي: "الشيوخ" يقف عائقًا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم.. وعبد الرازق: ليست هكذا تدار الأمور

02:59 م الإثنين 19 أبريل 2021
شوقي: "الشيوخ" يقف عائقًا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم.. وعبد الرازق: ليست هكذا تدار الأمور

طارق شوقي

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقي؛ بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.

بدأت الأزمة بتوجيه وزير التعليم لومًا إلى المجلس؛ بسبب رفض النواب مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقًا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم، وهو الأمر الذي أثار النواب، وحثهم على مقاطعته.

وتدخل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجهًا حديثه إلى الوزير: "ليست هكذا تدار الأمور أو تطلق العبارات، مجلس الشيوخ لم يكون عائقًا في يوم من الأيام لسياسة الدولة".

وأضاف عبد الرازق: ليس معنى أن هناك آراء رافضة لمشروع القانون أن ذلك يعني رفض التطوير، المسألة لازم تكون في حدود الأمر المعروض فقط".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.

طارق شوقي مجلس الشيوخ تطوير التعليم قانون التعليم الثانوية العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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