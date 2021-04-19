القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة (قد تصل للعاصفة بهذه المنطقة)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على جميع المناطق، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة في منشور لها بموقع فيسبوك: يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على غرب البلاد.

وتابعت الهيئة: "أما عن درجة الحرارة وسرعة الرياح الأن، فعلى القاهرة ٤٠ درجة وسرعة الرياح ٥ عقدة والظاهرة المؤثرة هي التراب يعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية إلى ٢٠٠٠متر.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة على مطروح ٢٢ درجة وسرعة الرياح ١٢عقدة، والإسكندرية ٢٨ درجة وسرعة الرياح ٣ عقدة، وبورسعيد ٢٨درجة وسرعة الرياح ١١عقدة، والأقصر ٣٤ درجة.