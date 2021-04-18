رئيس "شباب النواب" يكشف مستجدات الحالة الصحية لوزير الرياضة

11:02 م الأحد 18 أبريل 2021
رئيس "شباب النواب" يكشف مستجدات الحالة الصحية لوزير الرياضة

الدكتور أشرف صبحى

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، للاطمئنان عليه بعد الحادث الذي تعرض له صباح اليوم خلال سفره لمحافظة البحيرة.

وأكد رئيس لجنة الشباب، عقب زيارته مساء اليوم لوزير الشباب الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات 6 أكتوبر، أن الوزير حالته الصحية جيدة وسيظل تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، لافتًا إلى أن صبحي من القامات الوطنية المشهود لها بالكفاءة.

وعبّر رئيس لجنة الشباب، عن تمنياته بالشفاء العاجل للوزير، ليمارس دوره الكبير في خدمة الشباب المصري، خاصة أنه صاحب بصمة واضحة وحقق العديد من الإنجازات داخل وزارته.

يذكر أن وزير الرياضة قد تعرض لحادث سير، بعد اختلال عجلة القيادة ما أدى إلى انقلاب السيارة، ونتج عن هذا الحادث تعرض الوزير لبعض الكدمات السطحية.

أشرف صبحي لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب محمود حسين

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