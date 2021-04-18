الرئيس السيسي يوجه باستمرار برامج التوعية بالإجراءات الاحترازية لكورونا

05:53 م الأحد 18 أبريل 2021
الرئيس السيسي يوجه باستمرار برامج التوعية بالإجراءات الاحترازية لكورونا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في برامج التوعية لكافة فئات المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بالفيروس، للحفاظ على المسار المتوازن الذى انتهجته الدولة على مدار جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدى مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي فيروس كورونا مصطفى مدبولي وزارة الصحة
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