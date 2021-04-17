"الإنجيلية" تحتفل رسميًّا بعيد القيامة في الهواء الطلق للحفاظ على الأرواح

10:32 م السبت 17 أبريل 2021
"الإنجيلية" تحتفل رسميًّا بعيد القيامة في الهواء الطلق للحفاظ على الأرواح

أرشيفية من قداس عيد القيامة

كتب- مينا غالي:

أعلنت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، عن احتفالها الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، السبت الموافق ١ مايو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بالساحة المفتوحة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، القاهرة.

وقال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال: «بناءً على توجيهات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر تقرر الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالساحة المفتوحة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور عدد من السادة الضيوف والمهنئين من قيادات ورموز الدولة المصرية، وذلك للحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم نقل الاحتفال على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية والإقليمية والدولية، ونصلِّي معًا أنْ يمنحَنا الربُّ نجاةً من عنده، حتى نجتازَ معَ كلِّ إخوتِنا في الإنسانيةِ هذهِ الأزمةَ».

وأضاف «إدوارد»: "أن برنامج الاحتفال يضم مجموعة من الترانيم لفريق (الحياة الأفضل)، وكلمة لراعي الكنيسة القس يوسف سمير وفقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، وكلمة الاحتفال للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر".

عيد القيامة الطائفة الإنجيلية يوسف إدوارد مصر الجديدة

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