إحباط تهريب مستحضرات تجميل وسجائر حاول راكب تهريبها من لبنان بالمطار

11:33 م الخميس 15 أبريل 2021
إحباط تهريب مستحضرات تجميل وسجائر حاول راكب تهريبها من لبنان بالمطار

المضبوطات

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والسجائر والتبغ، أخفاها راكب داخل حقائبه فور وصوله من العاصمة اللبنانية بيروت، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، اشتبه محمد إبراهيم مأمور الجمرك في راكب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة أحمد محمود مأمور الجمرك، تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب، كلّف أحمد إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، أسفر عن ضبط 830 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة، و50 خرطوشة سجائر Heets، و40 كيس تبغ.

وأمر أسامة دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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مطار القاهرة الدولي الجمارك سجائر مستحضرات تجميل محاولة تهريب لبنان

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