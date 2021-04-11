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لبدء الملء الثاني.. خبير يكشف تأثير تصريف إثيوبيا مليار م3 مياه في 48 ساعة

11:20 م الأحد 11 أبريل 2021
لبدء الملء الثاني.. خبير يكشف تأثير تصريف إثيوبيا مليار م3 مياه في 48 ساعة

سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

أخطرت إثيوبيا الجانب السوداني أول أمس، بتصريف ما يقرب من مليار متر مكعب من مياه النيل خلال 48 ساعة، تمهيدًا لتخفيف المياه في منطقة الوسطى من سد النهضة، لاستكمال ما قالت إنه أعمال بناء.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، إن دولتي السودان ومصر تلقيا خطابًا من إثيوبيا يفيد بتصرف مليار متر مكعب خلال 48 ساعة، لافتًا إلى أن رد السودان كان بالرفض نتيجة لضيق الوقت، حيث يتطلب هذا الأمر إجراءات خاصة بالسدود السودانية.

وأضاف شراقي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن كمية المياه المتوقع تدفقها من سد النهضة تقدر بحوالي 50 مليون متر مكعب يوميًا كحد أقصى، موضحًا أن هذه الكمية لا تؤثر بشكل كبير على مصر والسودان، موضحًا أن الهدف من الإجراء تصريف المياه تمهيدًا لتعلية منطقة الوسط وتنفيذ الملء الثاني.

وأشار إلى أن مخاطر عدم التنسيق والقرارت المفاجئة التي تتبعها إثيوبيا في الملء والتصريف، قد تتسب في كوارث لدول المصب في المستقبل؛ لأن الكميات الحالية محدود.

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سد النهضة إثيوبيا جامعة القاهرة السودان

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