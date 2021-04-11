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مجلس النواب يناقش الحساب الختامي للسنة المالية 2019- 2020

01:05 م الأحد 11 أبريل 2021
مجلس النواب يناقش الحساب الختامي للسنة المالية 2019- 2020

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019- 2020.

يأتي ذلك وَفق جدول أعمال مجلس النواب؛ حيث ستشهد الجلسة عرض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من محمد سعد الصمودي، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية، ومجدي ملك، وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير منظومة التدريب التحويلي لسد العجز في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة.

وعلى مستوي تقارير اللجان، تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019/ 2020، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشؤون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشؤون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 29/12/2020.

وتشهد الجلسة، غدًا، مناقشة التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019- 2020 مع استمرار نظر مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019- 2020؛ (وعددها 50 مشروعًا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019- 2020، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019- 2020.

مجلس النواب حنفي جبالي الحساب الختامي للسنة المالية الموازنة العامة للدولة

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