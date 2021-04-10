متعلقة بالأيدي.. الصحة تحذر من فعل 3 أشياء تساعد على انتقال كورونا

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عدة توصيات للمساعدة في منع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وحذرت الوزارة، في منشور توعوي عبر صفحتها على فيسبوك، السبت، من 3 أمور وهي:

1- تجنب ملامسة العين بأيدي غير نظيفة.

2- تجنب ملامسة الأنف بأيدي غير نظيفة.

3- تجنب ملامسة الفم بأيدي غير نظيفة.

وشددت الوزارة، على أهمية الحرص على ارتداء الكمامة، والابتعاد عن الآخرين قدر الإمكان وعدم الاقتراب منهم لمسافة تقل عن متر.