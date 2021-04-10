متعلقة بالأيدي.. الصحة تحذر من فعل 3 أشياء تساعد على انتقال كورونا
كتب- محمد نصار:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عدة توصيات للمساعدة في منع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.
وحذرت الوزارة، في منشور توعوي عبر صفحتها على فيسبوك، السبت، من 3 أمور وهي:
1- تجنب ملامسة العين بأيدي غير نظيفة.
2- تجنب ملامسة الأنف بأيدي غير نظيفة.
3- تجنب ملامسة الفم بأيدي غير نظيفة.
وشددت الوزارة، على أهمية الحرص على ارتداء الكمامة، والابتعاد عن الآخرين قدر الإمكان وعدم الاقتراب منهم لمسافة تقل عن متر.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
208876
عدد المصابين
-
158454
عدد المتعافين
-
12362
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان