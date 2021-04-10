وكالة الفضاء المصرية: وضعنا خطة طموحة لزيادة شغف الأطفال بالفضاء

كتب- مصراوي:

كشفت المهندسة إيمان الإمام مدير وحدة دعم التكنولوجيا بوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل مسلسل الرسوم المتحركة "حلم الفضاء" الذي تم الانتهاء من تصويره وسيتم عرضه في شهر رمضان، مؤكدة أنه أول مسلسل يتحدث عن حلم الفضاء في الوطن العربي ويهتم بنشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء وزيادة شغف الأطفال.

وقالت "الإمام" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، إن العمل يدور حول إعلان وكالة الفضاء عن مسابقة كبرى لتدريب وإعداد رواد فضاء من الأطفال ليشاركوا في رحلة استكشاف كوكب المريخ، وعلى مدار الحلقات الـ30 يدخل أبطال المسلسل في اختبارات ومغامرات لاكتشاف عالم الفضاء الساحر، وتقوم المسابقة على أساس تصفيتهم ليصل 4 أطفال فقط إلى المرحلة النهائية، ليحققوا حلمهم الكبير بالسفر إلى المريخ.

وأوضحت أن المسلسل يبسط جميع المعلومات حول عالم الفضاء في إطار كوميدي وبلهجة بسيطة بهدف ترغيب الأطفال في علوم الفضاء، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة طموحة لزيادة شغف الأطفال بحلم الوصول للفضاء.

وأشارت إلى أن مسلسل "حلم الفضاء" يهدف إلى تعريف الأطفال بعلوم الفضاء، مثل المجرات، والكواكب والكويكبات، والنجوم، وفيزياء الفلك وغيرها من العلوم، إلى جانب عرض علوم الفضاء، وبيان مدى أهميتها، ولماذا تهتم بها مصر، بل العالم أجمع، ولم ينفق من أجلها عشرات وربما مئات المليارات، وذلك في إطار المغامرات وتبسيط العلوم والكوميديا من خلال الرسوم المتحركة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.​