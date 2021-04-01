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أمطار بنسبة 40%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

10:01 م الخميس 01 أبريل 2021
أمطار بنسبة 40%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة


كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن يكون باردا ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضح الخبراء في بيان أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة (40% تقريبًا)، بجانب نشاط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، على أن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر و2.5 متر، مع رياح سطحية جنوبية غربية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين و3 أمتار، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11
الإسكندرية 19 12
وادى النطرون 20 12
طنطا 20 11
شبين الكوم 21 11
دمنهور 20 12
بلطيم 20 12
مطروح 18 11
السلوم 18 09
سيوة 21 09
بورسعيد 20 13
دمياط 20 12
الإسماعيلية 21 11
السويس 22 11
العريش 19 12
رفح 20 13
رأس سدر 21 11
نخل 20 06
نويبع 23 17
طابا 21 14
كاترين 17 04
الطور 27 14
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 14
مرسى علم 25 15
الفيوم 22 09
بنى سويف 22 09
المنيا 23 10
أسيوط 23 10
سوهاج 24 11
قنا 25 11
الأقصر 26 12
أسوان 27 14
إدفو 27 13
أبوسمبل 28 13
الوادى الجديد 25 10
شلاتين 26 16
أبورماد 26 17
حلايب 25 18
رأس حدربة 24 18.

الطقس درجات الحرارة الأرصاد الأمطار

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