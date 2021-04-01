بتكلفة 70 مليون جنيه.. وزيرا التعليم والتنمية يفتتحان عددًا من المشروعات التعليمية ببولاق الدكرور

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من المشروعات التعليمية ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 70 مليون جنيه، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ونواب المحافظ والقيادات التنفيذية لمحافظة الجيزة.



وشملت الافتتاحات: مدرسة الشيخة جواهر بنت القاسمي الثانوية بنات (تضم 30 فصلًا)، ومدرسة سامح سيف اليزل الرسمية لغات (تضم 33 فصلًا)، ومدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي الثانوية الفنية (تضم 15 فصلًا)، ومدرسة عمر سليمان الرسمية لغات (تضم 28 فصلًا)، ومبنى إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعلم والتعليم الفني، إن التعليم شهد تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون الذي يتم تدريسه للطلاب بما يساهم بشكل كبير في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب لكونها تقوم على أساس علمي وتقدم أنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب ليكون مؤثر في المجتمع.

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن افتتاح المشروعات التعليمية، يأتي تزامنًا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بالتعليم، مشيرًا إلى أنه هناك تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم والمحافظات في إنشاء وتطوير المدارس.

وأوضح شعراوي، أن هناك عددًا كبيرًا من المدراس التي سيتم تطويرها وإنشاءها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تطوير القري المصرية.

ومن جانبه أكد محافظ الجيزة، أن المنشآت التعليمية التي تم افتتاحها اليوم توفر 106 فصول دراسية جديدة بتكلفه تقدر بحوالي 70 مليون جنيه، وتُعد إضافه هامة للمنظومة التعليمية بحي بولاق في إطار تنفيذ خطة المحافظة لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وأشار المحافظ، إلى أن الفصل الدراسي الثاني شهد أيضًا دخول 18 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات إلى العملية التعليمية ساهمت في توفير 477 فصل دراسي جديد بتكلفة حوالي 181 مليون جنيه، وهو ما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير المنظومة التعليمية من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات.

وتفقد وزيرا التربية والتعليم والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة والوفد المرافق لهم المنشآت التعليمية التي تم افتتاحها وعددًا من الفصول ومعامل الحاسب الآلي، حيث أشادوا بالتجهيزات التي تمت لتلك المنشآت، كما قاموا بإجراء حوار مع بعض الطلاب للاطمئنان علي إدراكهم للمنظومة التعليمية الحديثة وعدم وجود أية معوقات قد تواجههم.