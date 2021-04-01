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احتفالا بيوم اليتيم.. فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان

06:24 م الخميس 01 أبريل 2021
احتفالا بيوم اليتيم.. فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان غدا الجمعة للاطفال بدور الأيتام والجمعيات الأهلية بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.

ويشهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة احتفالية تقيمها محافظة القاهرة بمناسبة "يوم اليتيم" للأطفال الأيتام بمساكن المحروسة بديل العشوائيات ظهر يوم غد الجمعة الموافق 2 أبريل 2021 عقب صلاة الجمعة بمساكن المحروسة ١ بمدينة السلام ٢ - منطقة النهضة خلف نادي الإنتاج الحربي.

خالد عبد العال محافظ القاهرة حدائق القاهرة يوم اليتيم دور الأيتام الجمعيات الأهلية

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