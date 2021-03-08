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الأعصر رئيسًا لتشريعية الشيوخ.. وباهر وجرجس وكيلين

01:07 م الإثنين 08 مارس 2021
الأعصر رئيسًا لتشريعية الشيوخ.. وباهر وجرجس وكيلين

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

فاز النائب عبدالله الأعصر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، برئاسة اللجنة التشريعية، كما فاز كلا من النائبين محمد باهر، وفاروق جرجس بوكالة اللجنة.

كما أسفرت الانتخابات التي جرت منذ قليل، عن فوز النانب محمد شوقي، بأمين سر اللجنة، وحرص أعضاء اللجنة على التقاط الصور التذكارية بعد الانتهاء من الانتخابات.

كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

مجلس الشيوخ النائب عبدالله الأعصر محمد باهر فاروق جرجس

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