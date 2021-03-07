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الصحة تعلن أنواع اللقاحات وطريقة عملها وتصنيعها

11:49 م الأحد 07 مارس 2021
الصحة تعلن أنواع اللقاحات وطريقة عملها وتصنيعها

لقاح كورونا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أنواع اللقاحات المضادة لكورونا، وكيفية عملها، وتقنية تصنيعها.

اللقاحات المعطلة:
هي لقاحات تحتوي على الفيروس المنتج مخبريًا بعد تدمير الحامض النووي له، ومن أشهر أمثلة هذا اللقاحات (لقاح السولك الخاص، بشلل الأطفال، ولقاح السعال، ولقاح الإنفلونزا الموسمية).

اللقاحات الحية المضعفة:
هي لقاحات تحتوي على الفيروس حي، لكن تم إضعاف الحامض النووي بحيث يصبح قادرًا على إنتاج المناعة ولا يستطيع التسبب في المرض، ومن أشهر أمثلته لقاح شلل الأطفال الفموي "سايين" ولقاح الحمى الصفراء، ولقاحات الحصبة.

كيفية عمل اللقاح:
عندما يخترق جسمنا عامل مسبب للمرض الجديد (فيروس أو بكتيريا) يقوم الجسم مباشرة بتكوين أجسام مضادة خاص بهذا المسبب، فيقضي عليه.

وتوجد العديد من التقنيات التي تستخدم لإنتاج اللقاحات في العالم منها ما هو تقليدي ومنها ما هو حديث ولكن تدور معظم تقنيات التصنيع حول نوعين أساسين.

تقنيات جديدة لتصنيع اللقاح:
مع التطور العلمي خصوصًا في مجال البيولوجيا الجزئية والهندسة الوراثية، أضيفت في السنوات الأخيرة مجموعات أخرى من اللقاحات تعتمد في تصنيعها على تكنولوجيا مختلفة مثل الأحماض النووية معادة التركيب أو تكنولوجيا الحامض النووي الرسولي.
وزارة الصحة

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