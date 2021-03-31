بدء صرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من مخازن الجملة لشهر أبريل

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركتا الجملة (العامة والمصرية)، في بيان لهما اليوم الأربعاء، صرف كل مخصصات منافذ صرف السلع التموينية من مخازنها التي تنتشر في محافظات الجمهورية.



وأكدت الشركتان أن السلع التي تسلم لمنافذ الصرف من بقالين تموينيين ومنافذ "جمعيتي" تصل إلى 28 سلعة؛ تتنوع ما بين الأرز والسكر والزيت والمكرونة ومساحيق الغسيل والصابون، وصولًا إلى الكبريت.



ونوهت الشركتان، في بيانهما، أن عمليات إمداد تلك المخازن بالسلع مستمرة دون انقطاع نهاراً وليلاً؛ لتصل السلع التموينية التي تحتاج إليها منافذ الصرف من سلع مقررة على بطاقة الدعم، أو السلع الحرة التي تصرف للمواطنين على فارق نقاط الخبز.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون الوزير، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على رئيسَي الشركتين ( العامة والمصرية) ضرورة توفير السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بجودة عالية؛ حتى تنال رضا المواطنين.



وأشار كمال إلى أن نسب صرف السكر يوميًّا طبقًا لاحتياجات منافذ الصرف تصل إلى 4000 طن، والزيت 3000 طن، والأرز والمكرونة 1000 طن يومي لكل صنف، مؤكدًا أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الزيت على بطاقة الدعم بـ17 جنيهًا للكيلوجرام، رغم ارتفاع أسعار الزيوت عالميًّا.



ونوه متحدث الوزارة بأن منافذ التوزيع تخضع لرقابة تموينية كبيرة؛ للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه؛ خصوصًا أن الدولة تدعم المنظومة التموينية على بطاقة الدعم بــ36 مليار جنيه سنويًّا، بمتوسط شهري يصل إلى أكثر من 3 مليارات جنيه.