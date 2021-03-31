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ضبط خناجر ومطاوي بالمطار مع راكبين قادمين من السعودية

08:18 م الأربعاء 31 مارس 2021
ضبط خناجر ومطاوي بالمطار مع راكبين قادمين من السعودية

جمارك مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب خناجر ومطاوي مع راكبين قبل دخول البلاد فور وصولهما من العاصمة السعودية الرياض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، اشتبه ياسر ابراهيم رئيس القسم بالجمارك في الراكبين أثناء محاولتهما الخروج بحقائبهما، وبتفتيشها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أمجد رفعت مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم، تلاحظ وجود أجسام يشتبه أن تكون أسلحة بيضاء.

وكلف أحمد عبد الحميد مدير الحركة بمبنى الركاب رقم 2، نورهان فؤاد مأمورة الجمرك بتفتيش الحقائب يدويا، ما أسفر عن ضبط 4 مطواة، و3 خناجر ذو نصل معدني حاد مع الراكب الأول، و خناجر و2 مطواة نصل معدني حاد مع الثاني، وبالعرض على رجال إدارة شرطة المفرقعات بالمطار، قرروا أن المضبوطات محظور حيازتها طبقا للقانون 394 لسنة 54 وتعديلاته.

وأمر رأفت وهيب مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.

صص

جمارك مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة الدولي خناجر السعودية

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