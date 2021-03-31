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السيسي يوجه بتعزيز أنشطة صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المعظم

02:45 م الأربعاء 31 مارس 2021
السيسي يوجه بتعزيز أنشطة صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المعظم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق "تحيا مصر" والخطط الحالية والمستقبلية لمشروعاته في مجال دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

وبحسب بيان، ووجه الرئيس في هذا السياق بتعزيز أنشطة وبرامج صندوق "تحيا مصر" لصالح دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، خاصةً في إطار مبادرة "حياة كريمة" وما تشمله من برامج متنوعة في كافة المجالات، وكذلك تكثيف نشاط الصندوق في توفير السلع الغذائية الأساسية اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية بالكميات المناسبة، وذلك في ضوء قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وقد استعرض اللواء محمد أمين مجمل النشاط والدور المحوري الذي يضطلع به صندوق "تحيا مصر" كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية، خاصةً من خلال مبادرة "حياة كريمة".​

الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر شهر رمضان برامج الحماية الاجتماعية

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